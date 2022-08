OM : Marseille galère encore, Tudor prend cher

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite au match nul subi par l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche soir (1-1), Igor Tudor a de nouveau les oreilles qui sifflent…

Conspué par le public marseillais avant sa grande première au Stade Vélodrome le week-end dernier, Igor Tudor avait réussi à faire taire les critiques grâce à la belle victoire de son équipe contre Reims (4-1). Mais ce dimanche soir, après le match nul de son OM du côté de Brest (1-1), les attaques fusent de nouveau autour de l’entraîneur croate.

Il faut dire que Marseille n’a pas montré grand-chose dans le jeu, Brest s'octroyant même les plus belles occasions de la rencontre. Sauvé par un nouveau but de Nuno Tavares en première période, l’ancien coach du Hellas Vérone doit encore faire progresser son groupe pour faire oublier le départ de Jorge Sampaoli. Et ce ne sont pas les suiveurs de l’OM qui disent le contraire sur les réseaux sociaux…

Match très moyen de l’OM. Décevant… Brest a même été au dessus au seconde période … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 14, 2022

Aucun jeu a l’intérieur sur les deux premiers matchs de L1, on est vraiment sûr que c’est ce que demande le football moderne Pablo ? C’est dans cette direction qu’il faut aller Pablo ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 14, 2022

Très mauvais match de l’Olympique de Marseille. Une combinaison, un tir cadré, et c’est tout. Impossible de savoir ce que veux Tudor. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) August 14, 2022