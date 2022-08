L1 : L'OM freiné par Brest

Dans : OM.

Par Alexis Rose

2e journée de Ligue 1 :

Stade Francis Le Blé.

Brest - OM : 1-1.

Buts : Lees-Melou (61e) pour Brest ; Tavares (38e) pour l’OM.

Malgré une nouvelle réalisation de Nuno Tavares, l’Olympique de Marseille a buté sur le Stade Brestois (1-1) lors de l’affiche de la 2e journée de Ligue 1.

Une semaine après sa belle victoire inaugurale contre Reims au Vélodrome (4-1), l’équipe d’Igor Tudor voulait confirmer à l’extérieur. Suite à un bon début de match, avec une occasion pour Guendouzi (5e), l’OM frôlait la catastrophe, mais Le Douaron ne trouvait que le poteau de Blanco (34e). Une simple alerte, vu que Nuno Tavares ouvrait ensuite le score dans la foulée (0-1 à la 38e). Sur un corner joué en deux temps et prolongé par un centre de Clauss, le latéral gauche portugais, seul au second poteau, trompait effectivement Bizot d’un tir croisé.

45'+1 | 0️⃣-1️⃣ #SB29OM

C'est la pause, l'OM mène à Brest grâce à un but de Nuno Tavares sur un centre de Jonathan Clauss. 💙 pic.twitter.com/Hhe5NUMgy6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2022

Au retour des vestiaires, et malgré l’entrée en jeu de la recrue star Alexis Sanchez (46e), Marseille subissait les assauts de Brest, et c’est Lees-Melou qui trouvait finalement la faille d’une magnifique demi-volée du droit depuis l’extérieur de la surface sur un corner dégagé par Gerson (1-1 à la 61e). Après cette égalisation brestoise, l’OM continuait de subir, mais Blanco veillait au grain face à Cardona (79e) et Dembele (91e). Au final, le tableau d'affichage ne bougeait pas et les deux équipes se quittaient sur un partage des points plutôt logique (1-1).



À cause de ce nul concédé en Bretagne, l’OM laisse donc filer le PSG seul en tête de la Ligue 1. Troisième avec quatre points en deux journées, derrière le LOSC à la différence de buts, Marseille perd effectivement une occasion de faire la course en tête, alors que le groupe de Michel Der Zakarian ouvre son compteur et sort de la zone rouge.