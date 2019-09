OM : Marseille félicité pour ce coup fourré à 5,5 ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à vendre autant que Jacques-Henri Eyraud l’aurait souhaité.

Néanmoins, le président phocéen a allégé sa masse salariale en se séparant notamment de Luiz Gustavo, de Lucas Ocampos et de Clinton Njie. Jamais titulaire ou presque à Marseille, le Camerounais ne manque pas à grand monde dans la cité phocéenne. De l’avis de tous les observateurs, son départ au Dynamo Moscou pour 5,5 ME était une belle affaire. Et du côté de la Russie, on commence sérieusement à s’en apercevoir.

Ancien milieu de terrain du club de la capitale, Andrey Kobelev a sévèrement critiqué l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille. « Njie ne s’adapte pas dans un jeu de combinaison. Il a une bonne vitesse, mais il ne joue pas en passe. Son efficacité est très faible. Clinton Njie et tous les autres, c’est de l’argent que Dynamo a jeté par les fenêtres » a livré sur Sport-Express celui qui n’apprécie guère le profil d’un Clinton Njie qui peine décidément à trouver un entraîneur capable d’exploiter au mieux ses qualités de vitesse. A vrai dire, ce n’est plus vraiment le problème de Marseille mais au moins, il semblerait que l’OM ne se soit pas fait avoir sur ce coup au mercato.