OM : Marseille fait rire toute la France, L’Equipe tape dur

L'élimination de l'Olympique de Marseille par l'équipe du Canet en 16e de finale de la Coupe de France vaut un déluge de critiques au club phocéen.

L’Olympique de Marseille espérait retrouver ses esprits après des semaines chaotiques à l’occasion de son match de Coupe de France face à l’équipe du Canet qui évolue en N2 et compte plusieurs supporters de l'OM dans ses rangs. Mais dimanche soir, Dimitri Payet, capitaine de Marseille, et ses coéquipiers ont montré un visage terriblement mauvais. Et ce qui devait arriver arriva, le club de Frank McCourt n’aura même pas passé un tour en Coupe, compétition qui pouvait pourtant mettre un peu de baume au coeur de supporters phocéens meurtris. Résultat, au lendemain de l’interview de McCourt sur TF1, qui a encore répété que l’Olympique de Marseille visait la Ligue des champions, les fans de l’OM doivent digérer une pathétique élimination. Dans L’Equipe, Vincent Garcia, qui a assisté en direct au naufrage de l’équipe de Nasser Larguet, fait un constat terriblement réaliste.

L'OM, une équipe d'amateurs

Pour le journaliste du quotidien sportif, l’Olympique de Marseille semble vouloir ignorer la réalité, et même le départ de Jacques-Henri Eyraud et son remplacement par Pablo Longoria ne paraissent pas avoir donné une leçon. « Frank McCourt était déjà reparti aux États-Unis et il valait sûrement mieux qu’il ne voie pas ça, c’est-à-dire l’état de déliquescence de son équipe. Il faudrait peut-être que l’OM redescende sur terre et que la communication des dirigeants phocéens s’adapte au niveau réel de leurs joueurs. Car, sous les yeux de Pablo Longoria, le nouveau président nommé il y a dix jours, les amateurs n’étaient pas là où l’on pouvait le penser. Alors qu’Arkadiusz Milik, le buteur marseillais, a passé sa soirée à engueuler tout le monde, les Marseillais ont livré une prestation épouvantable (…) L’OM Circus a ajouté à ce triste bilan une déroute en prime time en Coupe de France et on dirait que les Marseillais, risée de la France entière, cherchent vraiment le bâton pour se faire battre », constate Vincent Gardia, lequel se demande ce que Jorge Sampaoli, qui a regardé cette élimination devant sa télévision, doit penser au moment où il va prendre les commandes de cette formation de l’Olympique de Marseille.