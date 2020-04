OM : Marseille à vendre, Eyraud crie au fantasme

Dans : OM.

Ces derniers jours, il est régulièrement question d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Les comptes de l’OM sont dans le rouge vif et cela ne s’arrange pas avec la crise sanitaire qui frappe la France de plein fouet, ce qui pourrait motiver l’Américain à vendre le club encore plus rapidement que prévu. Ce ne sont néanmoins pas ses intentions selon Jacques-Henri Eyraud. En effet, le président de l’Olympique de Marseille a tenu à fermement démentir en personne les nombreuses rumeurs au sujet de la vente du club, rappelant à quel point Frank McCourt était un investisseur formidable pour le club olympien. Factuellement, le président de l’OM n’a pas tort quand on sait que l’homme d’affaires américain a investi plus de 250 ME de sa poche depuis son arrivée en Provence il y a quatre ans.

« Grâce à la contribution de Franck, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre 2e phase du projet, fair-play financier ou pas. Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportif, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit » a indiqué dans les colonnes du journal L’Equipe le président de l’OM, pour qui les rumeurs ne tiennent clairement pas debout au vu de l’investissement sans faille de la part de Frank McCourt. Des propos qui tendent tout de même à rassurer quand on sait que dans les prochaines semaines, l’Américain sera certainement sollicité pour de nouveau mettre la main à la poche afin de boucher les trous.