OM : Marseille doit garder Thauvin, la raison est terrible

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Brillant depuis trois ans à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin aspire logiquement à relever un nouveau challenge au mercato. En effet, l’international tricolore aimerait rejoindre une écurie disputant la coupe d’Europe, ce que personne ne peut lui reprocher dans la cité phocéenne. Néanmoins, il est tout-à-fait probable que le coach André Villas-Boas obtienne gain de cause, et que Florian Thauvin soit conservé au mercato. Une anomalie pour Mourad Aerts, qui estime que la logique des choses devrait être que Thauvin soit vendu.

Mais selon le journaliste, la cellule de recrutement olympienne est tellement peu compétente qu’il est finalement plus prudent de limiter les risques en conservant le champion du monde. « Logiquement, si on avait une bonne cellule de recrutement je dirais qu’il faut laisser partir Thauvin pour sa carrière, pour récupérer l’argent et pour réinvestir. Le problème c’est que si on le vend, je n’ai pas confiance sur les joueurs que l’on va prendre derrière. Thauvin à un moment il va falloir qu’il quitte l’Olympique de Marseille sauf que la gestion du club est tellement misérable que tu prends toujours l’option la moins pire, celle où on a le plus de sécurité et donc celle où Thauvin reste » a déploré le journaliste de FC-Marseille, un brin désespéré par la situation actuelle de l’OM et de sa direction. Ce n’est pas le seul…