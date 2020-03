OM : Marseille dauphin du PSG, c'est que de la chance

Dans : OM.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a vécu une sale fin de soirée en concédant le match nul contre Amiens (2-2). Une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions…

Car dans la même journée, le Stade Rennais a étrillé Montpellier (5-0) et Lille a battu l’Olympique Lyonnais (1-0), ce qui signifie que Marseille ne compte plus que six points d’avance sur les Bretons et sept unités d’avance sur les Nordistes. Un matelas de moins en moins confortable, qui prouve que Marseille n’a aucune marge… et beaucoup de chance. C’est tout du moins l’avis d’Emmanuel Petit, lequel a indiqué au micro de RMC que Lille et Rennes mériteraient tout autant cette place de dauphin du PSG, et que rien n’était joué pour les dix dernières journées de Ligue 1.

« Je suis inquiet et je trouve que le classement est flatteur pour l’OM. Contrairement à leur concurrents, l’OM n’avait pas de coupe d’Europe et un calendrier largement prenable. Je ne suis pas convaincu par le contenu. Ils s’en sortent avec beaucoup de chance contre Lille, ou contre Toulouse. Si tu veux conserver ta seconde place il faut être intraitable à domicile et ils ne le sont pas. Ils seront européens en fin de saison mais pas sur que ce soit en Ligue des champions… » a indiqué l’ancien milieu défensif de l’Equipe de France, loin d’être persuadé que l’Olympique de Marseille conservera son avance jusqu’à la fin de la saison. D’autant que les deux prochains matchs, qui se dérouleront à huis clos, s’annoncent compliqués pour Marseille avec un déplacement à Montpellier et la réception du Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome.