OM : Marseille court toujours après cette révélation brésilienne

Dans : OM, Mercato.

Parmi les nombreux objectifs fixés cet été, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain.

Pendant la saison qui vient de se terminer, Rudi Garcia s’est vite aperçu que Luiz Gustavo était son seul véritable pilier devant la défense. Et le manque est devenu d’autant plus évident lorsque l’entraîneur olympien a dû replacer le Brésilien en défense centrale. Pour l’épauler, le récent quatrième de Ligue 1 étudie plusieurs pistes dont celle qui mène à Matheus Fernandes (19 ans), un nom déjà évoqué le mois dernier.

Il faut croire que l’OM ne lâche pas le milieu déjà titulaire à Botafogo. Et ce même si le club auriverde réclame 10 millions d’euros pour la dernière année du contrat de son jeune joueur. Il est vrai que la formation de Rio peut se permettre de faire monter les enchères puisque l’OGC Nice, Villarreal et Arsenal sont également sur le coup, les deux clubs étrangers ayant même supervisé Matheus Fernandes le week-end dernier. Reste à savoir si l’OM compte aller plus loin dans ce dossier.