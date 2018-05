OM : L'OM drague un Brésilien à 10ME au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Le championnat est terminé et désormais, c’est le mercato qui va occuper tous les esprits. Du côté de l’Olympique de Marseille, plusieurs renforts sont attendus. Notamment au milieu de terrain, où les absences de Luiz Gustavo ont été fatales à l’équipe de Rudi Garcia, comme à Guingamp il y a deux semaines (3-3). C’est pour étoffer ce secteur de jeu que, selon les informations de Fogaonet, la cellule de recrutement olympienne apprécierait le profil de Matheus Fernandes (19 ans), qui évolue à Botafogo, son club formateur.

Les dirigeants du LOSC seraient également intéressés par le milieu défensif, titulaire indiscutable à Botafogo et qui a été appelé deux fois avec les espoirs brésiliens au côté de Malcom la saison dernière. Estimé à environ 10ME, Matheus Fernandes est également dans le viseur de plusieurs clubs anglais en vue du prochain mercato. « Des chiffres à prendre avec des pincettes » selon Le Phocéen, qui pense savoir que l’OM pourrait négocier à la baisse le transfert du joueur, ce dernier n’ayant plus qu’un an de contrat avec le club brésilien. Reste à voir si cette piste en restera au stade du simple intérêt, ou si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta passeront à l’action…