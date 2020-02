OM : Marseille a recruté un cador pour 8 ME, merci Zubizarreta

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille se montrait plutôt malin sur le marché des transferts en recrutant uniquement trois joueurs, à savoir Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez.

Le défenseur espagnol est sans doute le plus régulier des trois joueurs. Véritable taulier de la défense marseillaise, il nage dans le bonheur en Provence. « Mon objectif était de m'imposer au club et si je disputais cinq rencontres j'allais m'engager pour trois autres saisons. Il n'y a pas de club meilleur que celui-ci où être actuellement. Ici je me sens aimé et je suis heureux à Marseille » confiait l’Espagnol il y a quelques semaines dans les colonnes du journal AS. Toujours invaincu avec l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez fait office de bonne affaire du mercato, lui qui a été recruté sous la forme d’un prêt avec une option d’achat comprise entre 4 et 8 ME.

Dans les colonnes du Parisien, son ancien capitaine à l’Espanyol Barcelone, Javi Lopez, a par ailleurs loué les qualités de ce qu’il considère comme un très grand défenseur central. « Il s'agit d'une personne incroyablement positive. Il a toujours su créer une bonne ambiance dans un groupe. Il a un don pour fédérer. C'est un vrai leader. C'est facile de se motiver pour un match. Mais lui était à fond à chaque entraînement, il nous engueulait et il nous poussait. Si Villarreal, un bon club de la Liga, avait misé sur lui, ce n'est pas un hasard. La Ligue 1 est adaptée à ses qualités » a expliqué Javi Lopez, pour qui Andoni Zubizarreta, en bon spécialiste du marché espagnol, ne s’est pas trompé en misant sur Alvaro Gonzalez afin de renforcer la défense de l’Olympique de Marseille. Ce mercredi à Saint-Etienne, l’ancien pilier de Villarreal aura encore un rôle important à jouer pour le club phocéen au côté de son compère de la défense, Duje Caleta-Car.