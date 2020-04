PSG : Mahrez refuse Paris à cause de la fiscalité française

Dans : PSG.

Désireux d’avoir un coup d’avance lors du prochain mercato, le PSG a bougé ses pions dans le dossier Riyad Mahrez afin de combler un potentiel départ de Neymar.

Francophone, encore assez jeune (29 ans) et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, Riyad Mahrez coche toutes les cases afin de remplacer un possible départ de Neymar lors du prochain mercato. Ces derniers jours, la presse anglaise a massivement relayé l’intérêt du Paris SG pour l’international algérien mais visiblement, il sera très difficile de boucler le transfert du meneur de jeu de Manchester City. Une information confirmée par le média algérien Compétition, pour qui le PSG peut déjà lâcher l’affaire et se consacrer à d’autres dossiers.

Le média explique clairement qu'il n'existe à ce jour aucune possibilité pour que Riyad Mahrez revienne en France, notamment parce que l'attaquant de Manchester City est loin de faire d'un retour en Ligue 1 une priorité. De plus, le site algérien indique que le système de fiscalité française n’incite pas vraiment Riyad Mahrez à poser de nouveau ses valises en France, six ans après son départ du Havre pour Leicester. « Le système de fiscalité en Angleterre diffère de celui de la France. Au Royaume-Uni, on paye moins d’impôts, et c’est là-bas qu’il compte rester, sans oublier les mésaventures de certains Maghrébins dans le club de la capitale qui donnent froid dans le dos. Le dossier est pour le moment clos, il faudra un miracle pour voir Paris revenir à la charge » abonde le média, pour qui il est donc tout simplement impossible de voir Riyad Mahrez avec la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine. A moins que la suspension de Manchester City en Ligue des Champions se confirme, et que l’écurie de Pep Guardiola accepte de se séparer de certains de ses éléments forts…