OM : Marseille a du cash et pose 10 ME sur un attaquant !

Dans : OM.

Dans le dur financièrement, l’Olympique de Marseille tente de prouver ces derniers jours qu’il a encore les moyens de ses ambitions.

En l’espace d’une semaine, le club phocéen a rendu public son offre de prolongation proposée à André Villas-Boas avant d’officialiser par la voix de son président Jacques-Henri Eyraud le transfert d’Alvaro Gonzalez pour une somme comprise entre 4 et 6 ME. « L’ambition est intacte » a par ailleurs confié à l’AFP le boss de l’OM. Il faudra maintenant le prouver sur le marché des transferts. Et c’est ce qu’il compte faire selon les informations du média africain Score Nigeria puisque l’Olympique de Marseille s’apprête à poser 10 ME sur la table pour recruter Chidera Ejuke (en bleu à gauche sur la photo).

« Il y a une vague d’intérêts pour Chidera dans toute l’Europe et Marseille s’est concrètement positionné. Ils le suivent depuis de nombreux mois et sont désormais convaincus de le recruter » a indiqué une source proche du dossier au média africain. Il faut dire qu’à Heerenveen, en première division néerlandaise, le Nigérian de 22 ans qui évolue le plus souvent au poste d’attaquant gauche, réalise une saison admirable. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 29 matchs, il s’est imposé au fil de la saison comme l’atout offensif n°1 de son équipe. Reste maintenant à voir si cette offre de 10 ME se confirmera et si oui, si elle sera suffisante pour faire craquer le président Cees Roozemond. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Zaria est évalué à environ 5 ME sur le marché des transferts mais nul doute que sa bonne saison va attirer les courtisans et logiquement faire monter les enchères.