OM : Marre des amateurs, Marseille veut du lourd en Coupe de France

Après deux succès face à des équipes amateurs, l’Olympique de Marseille se retrouve en huitièmes de finale de la Coupe de France. Mais cette fois, les Marseillais préfèrent affronter un adversaire plus renommé.

L’Olympique de Marseille a encore tremblé en Coupe de France. Emmenés jusqu’aux tirs au but par Trélissac (1-1, 4-2 t.a.b.) au tour précédent, les hommes d’André Villas-Boas ont dû attendre la fin de rencontre et une supériorité numérique pour battre Granville (3-0) vendredi. Preuve que le club phocéen, marqué par son élimination contre Andrézieux (2-0) la saison dernière, a encore du mal face aux équipes amateurs. C’est pourquoi Kevin Strootman a fait une étonnante déclaration en zone mixte. A choisir, le milieu défensif préfère affronter un adversaire de Ligue 1 en huitièmes de finale.

« C'est difficile de jouer contre des amateurs, a commenté le Néerlandais vendredi soir. Vous avez vu le match contre Trélissac et celui d'aujourd'hui, c'est très difficile parce que c'est le match de l'année pour eux donc ils donnent tout. L'année dernière, on a perdu 2-0 dans un match incroyable. Cette année, on a eu un peu de chance contre Trélissac et aujourd'hui on s'en est bien sorti. Mais au prochain tour, j'espère qu'on affrontera une équipe forte chez nous. Le PSG ? C'est difficile de jouer contre le PSG, ce serait mieux de les rencontrer en finale. » Il est vrai que l’OM est plus convaincant face à des adversaires à sa taille.