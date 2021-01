OM : Mario Balotelli, il était là le grand attaquant

Dans : OM.

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en octobre 2016, le dossier du grand attaquant revient comme un serpent de mer à chaque mercato.

C’est de nouveau le cas en ce mois de janvier 2021 avec le dossier Arkadiusz Milik, tout proche de s’engager en faveur de Marseille en provenance de Naples. Sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, Valère Germain, Kostas Mitroglou ou encore Dario Benedetto ont signé à Marseille. Et si l’Argentin a parfois eu des périodes assez fastes, il s’avère qu’aucun des trois joueurs ne s’est imposé comme le grand buteur que le peuple marseillais attend de pied ferme. Interrogé à ce sujet sur le plateau de Canal +, l’ancien joueur de l’OM Grégory Sertic a estimé que le club phocéen avait eu dans ses rangs le grand attaquant si recherché en la personne de Mario Balotelli.

Malgré une certaine efficacité (8 buts en 15 matchs) à Marseille, l’international italien de 30 ans, qui joue actuellement à Monza en Italie, n’avait pas été conservé au-delà de son contrat de six mois. « Mario Balotelli m’a beaucoup impressionné à Marseille. Pour moi, c’était le plus impressionnant de tous les attaquants (recrutés sous McCourt). Il était impressionnant physiquement mais à tout moment, il pouvait aussi sortir des gestes incroyables sous son air nonchalant. Il était capable de lâcher des frappes incroyables de 40 mètres donc pour moi, c’était vraiment l’attaquant qu’il fallait à Marseille. Il aurait pu rester plus longtemps, c’était un gars qui était fait pour Marseille. En dehors du terrain, c’était vraiment un bon mec, il n’a pas l’image qu’il a sur le terrain » a jugé l’ancien défenseur de l’OM, pour qui Mario Balotelli cochait toutes les cases pour devenir à terme le grand attaquant du club phocéen.