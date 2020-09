OM : Marcos Paulo à Marseille, une énorme fausse piste ?

Dans : OM.

Dans le besoin de se renforcer en attaque, l’Olympique de Marseille est en passe de boucler la venue de Luis Henrique en provenance de Botafogo.

Malgré un léger contretemps administratif, le jeune ailier brésilien de 18 ans doit s’envoler ce mercredi pour Paris avant de rallier Marseille. Si son transfert se confirme, il s’agira de la quatrième recrue olympienne de l’été, après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Mais le nouveau directeur du football Pablo Longoria pourrait bien ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque mardi, de nombreux médias brésiliens ont évoqué avec insistance l’intérêt du vice-champion de France pour Marcos Paulo, le prometteur avant-centre brésilien évoluant à Fluminense.

Le média LANCE faisait notamment savoir qu’il existait un accord de principe entre l’entourage de l’attaquant de 19 ans et l’Olympique de Marseille. Des informations à prendre avec d’énormes pincettes selon le journal L’Equipe, qui calme l’enflammade générale dans son édition du jour. Et pour cause, le quotidien national fait savoir que « du côté de l’OM, on assure qu’il s’agit d’un écran de fumée et qu’il n’y a rien de concret sur ce dossier ». Il faut dire que Fluminense espère récolter 15 ME de la vente de Marcos Paulo. Ajouté aux 10 à 12 ME que le club phocéen va dépenser pour recruter Luis Henrique, il est clair que le dossier semble inaccessible pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. En revanche, le feuilleton Marcos Paulo pourrait être totalement relancé si par miracle, Pablo Longoria venait à boucler un départ d’ici le 5 octobre. Pour rappel, Kevin Strootman, Valère Germain ou encore Kostas Mitroglou et Maxime Lopez ne seront pas retenus en cas d’offre dans la dernière ligne droite du mercato estival.