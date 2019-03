OM : Mandanda pousse Marseille à s'exciter au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

De retour en forme ces dernières semaines, Steve Mandanda est passé à côté de son Classico, dimanche soir face au PSG.

En arrêtant volontairement de la main un ballon en dehors de sa surface, le gardien français a été exclu et a handicapé son équipe pour la dernière demi-heure. Une action qui met en exergue les limites du champion du monde, et qui va pousser l’Olympique de Marseille à s’activer sur le marché des transferts cet été afin de recruter un gardien, selon les informations obtenues par La Provence. Et un nom revient encore et toujours dans la cité phocéenne, selon du gardien champenois Edouard Mendy…

« Les choses sont claires, le climat est serein, sauf que l'avenir n'a pas vraiment été préparé. Alors que Mandanda devrait être boosté pour être performant, il régresse, tout en étant sûr de ne pas être dépassé. Le mercato de l'été 2019 pourrait être agité. L'OM a déjà pris des renseignements sur d'autres gardiens, dont Edouard Mendy du Stade de Reims » explique le quotidien marseillais dans ses colonnes. Reste maintenant à savoir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud parviendront à recruter Edouard Mendy, lequel est intransférable cet été aux yeux de la direction champenoise.