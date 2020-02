OM : Mandanda au top à Marseille jusqu'à 38 ans ?

Dans : OM.

Solidement installé à la deuxième place de Ligue 1 depuis plusieurs mois maintenant, l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur un grand Steve Mandanda.

Tout proche d'atteindre la barre des 35 ans, l’international tricolore est revenu à son meilleur niveau, comme le prouvent ses parades décisives lors des matchs contre Bordeaux, Rennes ou encore au Vélodrome face à Toulouse samedi. A l’apogée de son art, Steve Mandanda a d’ailleurs reçu les éloges de son ancien entraîneur des gardiens à Marseille, à savoir Nicolas Dehon.

Encore trois ans au top pour Mandanda ?

« Steve (Mandanda) est beaucoup plus acteur dans le jeu. Aujourd'hui, il défend sa surface toute entière et ne reste plus scotché à sa ligne, il est presque devenu un joueur de champ. C'est un signe qui ne trompe pas, il est revenu au top » a indiqué dans les colonnes du magazine France Football celui qui est également passé par le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir jusqu’à quand Steve Mandanda gardera les cages de l’OM…

Sous contrat avec le club provençal jusqu’en juin 2021, Steve Mandanda pourrait bien convaincre l’OM de le prolonger. C’est tout du moins l’avis de son frère Riffi Mandanda, lequel a indiqué dans les colonnes du magazine que le capitaine marseillais pouvait conserver son actuel niveau encore plusieurs années. « Certaines personnes pensaient qu’il était cramé. Je suis convaincu qu’il peut être performant pour au moins trois saisons encore » a indiqué le frère de Steve Mandanda, également gardien professionnel, sous contrat avec le Stade Rennais. Nul doute que si le portier de l’Olympique de Marseille parvenait à conserver ce niveau la saison prochaine, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta se poseraient des questions au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat…