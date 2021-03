OM : Mandanda exaspère René Malleville !

Dans : OM.

Revigorés par la venue de Jorge Sampaoli, les joueurs de l’OM ont décroché une seconde victoire en une semaine, samedi après-midi contre Brest (3-1).

Malmené en première mi-temps, l’OM est finalement venu à bout de valeureux Brestois au Vélodrome grâce à Milik, Thauvin et Cuisance. Jorge Sampaoli a également pu compter sur un Luis Henrique en feu, auteur de deux passes décisives dont une dans le temps additionnel après une longue et magnifique relance de Steve Mandanda. Auparavant, le gardien marseillais avait toutefois éprouvé de grosses difficultés dans son jeu au pied ainsi que dans ses relances à la main. Des approximations qui ont exaspéré René Malleville, lequel a lancé un avertissement à Steve Mandanda dans l’optique des prochains matchs.

« Notre équipe est transformée Je n’ai qu’une chose à redire sur la victoire contre Brest, c’est au sujet de Mandanda… Soigne tes relances ! Ce n’est pas la première fois que je le dis. Il a des relances pourries, ce n’est pas la première fois que je le dis, ça a toujours été comme ça mais alors samedi, il a battu tous les records. On ne va pas lui reprocher des choses car il nous a rendu beaucoup de services mais il faut qu’il soigne ses relances, que ce soit au pied ou à la main » a lancé sur Le Phocéen René Malleville à l’égard de Steve Mandanda, qui a reçu des mains de Pablo Longoria un maillot encadré et collector avant le match contre le Stade Brestois samedi après-midi. Et pour cause, le capitaine emblématique a disputé plus de 450 matchs à l’Olympique de Marseille. Un record respectable qui ne lui permet pas de passer au travers des critiques du très exigeant René Malleville, qui attend toujours mieux d’un gardien du calibre de Steve Mandanda, 36 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024.