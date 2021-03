OM : Gros problème avec Milik, il est trop fort

Dans : OM.

Avec trois buts marqués en cinq titularisations, Arek Milik est déjà en train de faire de grosses différences avec l’OM.

Le Polonais emmène son équipe avec lui sur les deux derniers matchs, qui se sont soldés par deux succès. Son comportement, sa justesse technique, son sens du but et même son extrême motivation pour aller gratter des ballons, démontrent bien qu’il est capable de porter l’attaque marseillaise. Voilà qui fait un gros écart avec un Valère Germain décevant depuis des années, ou un Dario Benedetto qui devenait totalement transparent. En tout cas, l’idée de Jorge Sampaoli va très rapidement être de servir du mieux possible l’ancien napolitain, qui sait transformer les ballons en but, à l’image de sa réalisation en solitaire contre Brest ce samedi. Mais encore faut-il que ses partenaires puissent suivre, ce qui n’est pas évident. Consultant de RMC et suiveur particulier de l’OM, Jonatan MacHardy s’est amusé de voir à quel point les joueurs marseillais avaient parfois du mal à comprendre la science du jeu de leur buteur, peut-être habitué à être mieux servi du côté de Naples.

« Le but de Milik est très beau, et il marque maintenant très régulièrement. Mais c’est surtout dans le jeu que c’est très intéressant. Après, j’ai un petit bémol, mais ce n’est pas contre lui, mais j’ai l’impression que ses appels de balle sont trop intelligents pour le reste de l’équipe. Cela fait deux-trois fois où il part dans le zig, et ses coéquipiers le mettent dans le zag. Et je le vois regarder ses coéquipiers, et notamment Thauvin à plusieurs reprises, en leur demandant ‘mais qu’est ce que tu as fait ?’. Il est juste choqué », a balancé le consultant de RMC, pour qui Milik mériterait d’être mieux trouvé, surtout par un Thauvin qui ne cherche en général ses coéquipiers qu’en dernier recours, quand son action individuelle ne fonctionne plus.