OM : Mandanda est un mur, Villas-Boas est bluffé !

Steve Mandanda est l’un des rares rayons de soleil de l’OM cette saison. Son niveau de jeu permet à son équipe de ne pas couler.



La première saison d’André Villas-Boas à Marseille était une réussite. Le coach portugais à réussi a ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions après six saisons d’absence, et ce, grâce à une deuxième place en Ligue 1. Il espère que l’exercice actuel sera tout autant réussi, sur la scène nationale et européenne. Il faudra pour cela que ses joueurs gardent un très bon niveau et une solidité collective toute la saison. Chose que l’OM ne parvient pas à faire en ce début de saison, malgré la victoire à Paris (1-0) à la mi-septembre. Suite à l’exploit au Parc des Princes, les joueurs phocéens n’ont pris que deux points sur neuf possibles.

Et encore, c’est un miracle que les Marseillais n’en ressortent pas avec trois défaites. Ils peuvent remercier Steve Mandanda, auteur d’un début de saison tonitruant. Ses arrêts empêchent l’OM de sombrer à l’image du match nul contre le LOSC (1-1). Ainsi, son travail ne peut être que salué par son entraîneur. « Sur la ligne, Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. C’est impressionnant. Il avait fait un double arrêt contre Rennes la saison dernière qui était extraordinaire. Il a des choses hors-limite cette saison. Déjà, cette saison, il est extraordinaire », a déclaré AVB au micro de la chaîne Téléfoot. Des dires qui témoignent du grand niveau de Steve Mandanda. C’est un entraîneur passé par Porto, Chelsea ou encore Tottenham qui le dit.