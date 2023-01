OM : Malinovskyi s’est troué, il passe aux aveux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM a pris le meilleur sur le FC Lorient (3-1). C'était également la grande première au Stade Vélodrome pour Ruslan Malinovskyi.

L'OM enchaine les bons résultats en ce début d'année 2023. Malgré l'ouverture du score rapide du FC Lorient ce samedi, les hommes d'Igor Tudor auront parfaitement réagi pour au final s'imposer 3 buts à 1. Cette rencontre au Stade Vélodrome était la première sous ses nouvelles couleurs dans l'enceinte phocéenne pour Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien, récemment transféré depuis l'Atalanta, découvre un nouveau monde à Marseille. Et ce samedi, l'ambiance était au rendez-vous pour pousser l'OM. Une ambiance qui a apparemment gêné Malinovskyi, qui n'aura au final pas réalisé un énorme match.

Malinovskyi, l'appréhension du Vélodrome

Volcan, formidable!! 🙏🏻 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) January 14, 2023

A la fin de la victoire de l'OM face au FC Lorient, le joueur de 29 ans n'a pas fait dans la langue de bois devant la presse, avouant ses émotions de jouer au Stade Vélodrome. « C'est top de jouer dans un stade avec une telle ambiance, ça vous donne un coup de boost pour tout donner. Nous avons fait quelques erreurs en première période mais après on a poussé et essayé de se créer des espaces. (...) J'ai fait quelques erreurs mais je dois passer au-dessus de ça. Je suis là depuis six jours, je viens d'arriver dans l'équipe. Bien sûr, ce n'est pas simple... C'était mon premier match à domicile, avec beaucoup d'émotions. Je suis un homme, pas un robot. J'étais un peu nerveux avant le match mais j'ai essayé de jouer mon meilleur football. Je pense que dans les prochains matchs, ça ira de mieux en mieux. Je vais travailler pour », a notamment indiqué Ruslan Malinovskyi, qui aura certainement un grand rôle à jouer en cette seconde partie de saison, alors que l'OM espère terminer sur le podium et glaner la Coupe de France.