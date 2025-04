OM ‍: Malgré son triplé, Gouiri peut craindre le mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un triplé face à Brest (4-1) dimanche, Amine Gouiri s’affirme en tant que buteur de l’Olympique de Marseille. Mais en cas de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, son inexpérience au plus haut niveau pourrait lui coûter cher.

Amine Gouiri a bien mérité l’ovation du Vélodrome à sa sortie. Les supporters de l’Olympique de Marseille ont forcément apprécié son triplé face à Brest, dont le magnifique geste acrobatique réussi en première période ! Un chef d’œuvre également salué par son entraîneur Roberto De Zerbi après la rencontre. « Gouiri, il a énormément de qualités, je l'ai toujours dit, a commenté l’Italien devant les médias. Il a les qualités d'un numéro dix, mais je veux l'aider à devenir un goleador, un sniper, comme peut l'être un numéro neuf. Évidemment que j'ai vibré sur ce geste technique, j'adore le foot ! »

🤩 | Le but de la saison signé Amine Gouiri ! 🔥🇩🇿 #OMSB29 pic.twitter.com/c6KBYH3ScH — DAZN France (@DAZN_FR) April 27, 2025

Une fois de plus, Roberto De Zerbi confirme son souhait d’installer durablement Amine Gouiri au poste d’avant-centre. On connaît la polyvalence de l’ancien Rennais, notamment capable d’évoluer sur le côté gauche. Mais le coach marseillais le considère comme son buteur. Difficile de lui donner tort après le triplé d’Amine Gouiri. Il y a quand même de quoi s’interroger sur sa capacité à porter l’attaque de l’Olympique de Marseille en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Jusqu’ici, l’international algérien était plus connu pour son irrégularité que pour ses qualités à la finition.

Un nouveau concurrent pour Gouiri ?

L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a souvent eu du mal à confirmer, lui qui bénéficie d’une expérience limitée dans les compétitions européennes. Dans sa carrière, Amine Gouiri ne compte qu’une petite apparition de sept minutes en Ligue des Champions, c’était lors d’une défaite lyonnaise contre le Zénith Saint-Pétersbourg (2-0) en 2019. Ses statistiques en Ligue Europa (8 buts en 20 matchs) sont plus flatteuses. Mais elles risquent de ne pas suffire pour empêcher l’Olympique de Marseille de recruter un attaquant plus expérimenté, et surtout plus menaçant que sa doublure actuelle Neal Maupay.