OM : Malaise, le Mbappé de Marseille est fan de Neymar

Dans : OM.

Considéré dans son ancien club de Botafogo comme le « Mbappé brésilien », Luis Henrique est attendu au tournant à l’Olympique de Marseille.

A l’instar de l’attaquant du Paris Saint-Germain, la dernière recrue du mercato marseillais dispose de qualités de vitesse et de technique au-dessus de la moyenne. Dès dimanche soir, les fans de l’Olympique de Marseille pourraient découvrir, à l’occasion du match contre l’Olympique Lyonnais, le talent brut de ce joueur ne comptant pas plus de 20 matchs avec les professionnels. Bien qu’il soit considéré par certains spécialistes comme le futur Kylian Mbappé, le nouvel attaquant de l’OM a clairement fait savoir dans les colonnes du journal L’Equipe que son modèle n’était autre qu’un certain… Neymar.

Luis Henrique totalement fan de Neymar

« C'est une de mes idoles c'est vrai. C'est pour lui que je suis devenu fan de Santos, à l'époque Robinho... Je ne loupais pas un match quand j'étais petit. C'est pour lui que j'ai aimé le Barça aussi. Je sais qu'il est chez le rival, et ça va être fantastique de l'affronter et de le battre » a fait savoir Luis Henrique avant de commenter les raisons de son choix de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, alors qu’il disposait de plusieurs sollicitations en Europe. « J'ai préféré l'OM pour la grandeur du club. L'OM est vu comme un très grand club que tous les amateurs de football respectent. De plus, je suis heureux d'avoir la possibilité de m’entraîner avec un entraîneur qui parle portugais ». Reste maintenant à voir ce que Luis Henrique sera susceptible d’apporter à cet Olympique de Marseille en cruel manque d’inspiration sur le plan offensif depuis le début de la saison…