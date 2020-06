OM : Malaise, INEOS fait déjà la misère à Eyraud

Dans : OM.

Moins d’un an après son arrivée à l’OGC Nice, INEOS semble bien décidé à faire parler sa puissance durant le mercato estival.

Le club azuréen a déjà frappé un grand coup en s’attachant les services de Robson Bambu, lequel était courtisé par plusieurs grands clubs européens mais également français puisque l’OL était par exemple sur les rangs. Dans les semaines à venir, Nice continuera de se renforcer et selon les informations obtenues par ActuFoot, le Gym lorgne sur un jeune espoir de l’Olympique de Marseille en la personne de Niels Nkounkou. Latéral gauche jugé comme très prometteur, le défenseur de 19 ans n’a toutefois pas été utilisé par André Villas-Boas la saison dernière.

Cela n’a pas empêché l’OM de dégainer une offre de premier contrat professionnel, qui a pour l’instant été refusée par le clan de Niels Nkounkou, dont les intérêts sont gérés par Yvan Le Mée, par ailleurs agent de Ferland Mendy ou de Baptiste Santamaria. « Niels Nkounkou, né en 2000, serait plus proche de signer son premier contrat pro à l’OGC Nice qu’à l’OM. Après des négociations difficiles avec l’OM, le défenseur olympien pourrait finalement décider d’aller chez le rival azuréen » indique le média, pour qui Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont clairement pris le meilleur sur Nasser Larguet (directeur du centre de formation de l’OM) et Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier. Reste maintenant à voir où évoluera Niels Nkounkou la saison prochaine alors que Marseille est actuellement en pleine phase de signatures de premiers contrats professionnels. Le club espère par exemple obtenir prochainement l’accord du jeune Cheick Souaré (17 ans) après avoir d’ores et déjà officialisé la signature d’Aaron Kamardin.