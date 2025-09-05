OM ‍: Madrid va trembler, revoilà les Marseillais

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se prépare à relever un énorme défi après la trêve internationale, en se mesurant au Real Madrid en Espagne. Les supporters sont déjà bouillants.

Trois ans après, l’Olympique de Marseille fait son retour en Ligue des Champions. Les fans du club provençal vont pouvoir découvrir cette nouvelle formule qui a plutôt bien marché la saison dernière, et permet de voir des clubs de tous les horizons en maintenant le suspense le plus longtemps possible. Cela n’a pas toujours été le cas par le passé à l’OM, où la formation phocéenne s’est parfois rendu compte que la marche était trop haute jusqu’au plus haut niveau européen. Les Olympiens seront vite fixés car dans 10 jours, ils se rendront au Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid. On a connu des entames plus douces, mais au moins, la formation de Roberto De Zerbi sera directement dans le bain. Pour répondre au défi imposé par les Kylian Mbappé et Vinicius Junior, les Marseillais pourront au moins compter sur le soutien sans faille de leurs supporters.

Des Marseillais partout au Bernabeu ?

Quelques clichés de 𝒏𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒖𝒙 📸💙 pic.twitter.com/B7PozvGMl3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2025

Si ces derniers grognent en ce début de saison devant la gestion pour le moins particulière de l’effectif et les départs de Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui n’étaient pas forcément prévus avant le clash dans le vestiaire de la première journée, l’espoir de briller en Europe motive les troupes. Ici Provence dévoile ainsi que le parcage prévu pour les fans de l’OM sera plein à craquer à Madrid, avec le soutien 3800 supporters. Le Real Madrid devrait même encore agrandir un peu le parcage pour atteindre les 4000 soutiens. Et de nombreux supporters ont aussi fait savoir que, n’ayant pas trouvé de place dans le déplacement officiel, ils ont aussi pris des places dans le stade non loin du parcage réservé aux fans de l’OM, ce qui fera encore grandir ce contingent. Un beau soutien pour un énorme défi, mais tous les points et tous les buts vont compter aussi dans cette phase de poule où cela peut très bien se jouer à la différence de buts.