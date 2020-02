OM : Madame Irma dirige Marseille, c'est le secret

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a renversé une situation bien mal embarquée pour s’imposer sur la pelouse de Lille à Pierre-Mauroy (1-2).

Un succès que l’OM doit en grande partie à André Villas-Boas, lequel a rapidement réorganisé son équipe après le but inscrit par Victor Osimhen au début de la seconde période. En interne, le Portugais a d’ailleurs impressionné tout le monde grâce à ses capacités tactiques, mais également grâce à son talent pour anticiper ce qu’il va se passer sur le terrain. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Germain a confirmé que les joueurs de l’Olympique de Marseille étaient tout simplement bluffés par André Villas-Boas, le symbole de cet OM plus que jamais dauphin du PSG avec onze points d’avance sur le Stade Rennais.

« Il y a des scènes que l’on ne voyait pas la saison dernière dans le vestiaire. Le groupe vit merveilleusement bien. En interne, André Villas-Boas impressionne les joueurs par sa capacité à annoncer avant l’heure ce qui va se passer. C’est revenu beaucoup de fois lors des derniers matchs et encore une fois à Lille car à la mi-temps, il avait prévenu que Lille ouvrirait peut-être le score mais il avait envisagé la réorganisation tactique avec Sanson qui monte d’un cran, l'entrée d'Aké etc. Il a une capacité à bluffer le vestiaire par cette force d’anticipation, beaucoup de joueurs me l’ont dit. C’est peut-être l’arme principale de cet OM, cette capacité à sentir les coups à l’avance. Villas-Boas montre que tactiquement, c’est quelqu’un de solide et d’expérimenté. Cela s’est vu face à Lille » a commenté l’insider, toujours bien informé sur l’Olympique de Marseille, et pour qui il est évident que Villas-Boas est le facteur X du club phocéen cette saison. Ce ne sont pas les joueurs, ni les supporters de l’Olympique de Marseille, qui vont dire le contraire…