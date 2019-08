OM : Luiz Gustavo songe à accepter l'offre en or d'Eyraud !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Au début du mois d’août devant les médias, Jacques-Henri Eyraud déclarait littéralement sa flamme à Luiz Gustavo.

« Ce que je souhaite c’est que Luiz Gustavo reste à Marseille, qu’il y termine sa carrière. Je souhaite même qu’il puisse continuer avec le club une fois qu’il aura décidé d’arrêter sa carrière de joueur » confiait notamment le président de l’Olympique de Marseille, admiratif devant l’état d’esprit du milieu défensif brésilien, dont le nom est régulièrement évoqué du côté de Fenerbahçe au mercato. Visiblement, ce discours très fort n’a pas laissé insensible l’ancien du Bayern Munich puisque ce dernier s’est montré très réceptif au message de son boss.

« A tous les mercatos, mon nom est cité mais je suis tranquille. Je suis ici, à Marseille. J'essaie de tout faire pour ce club. Ce n'est pas moi qui décide des autres choses, beaucoup de choses peuvent se passer. Je suis très content ici. Ce que le président a dit, c'est quelque chose de très intéressant. Si ça arrive, OK. On est là, toujours prêt pour aider et continuer cette histoire. On sait aussi que le foot, il peut se passer beaucoup de choses » a indiqué un Luiz Gustavo visiblement emballé pour rester à Marseille une saison supplémentaire, et plus encore si affinité…