OM : Luiz Gustavo déprime à Marseille, son départ est urgent

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 1 face à Reims et Nantes, Luiz Gustavo est tout proche d’un départ au mercato.

En effet, l’international brésilien a d’ores et déjà trouvé un accord avec Fenerbahçe, qui négocie depuis plusieurs jours avec l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, les deux clubs n’ont pas trouvé de terrain d’entente mais à en croire Mourard Aerts, journaliste pour FC-Marseille, le départ de Luiz Gustavo est tout simplement devenu inévitable. Pour la simple et bonne raison que l’ancien joueur du Bayern Munich a le moral plombé dans la cité phocéenne…

« Luiz Gustavo est un titulaire du FC Xanax. Il pensait faire partie d’un grand projet mais finalement il y a des problèmes financiers. Il est rentré en déprime. Il finit en défense centrale… A son arrivée, il était super bon après on lui a trop ruiné le moral. Depuis janvier, il se dit que peu importe où il va, le projet s’écroule. Il est déprimé, ça se voit à sa tête. Il doit se dire que le projet ne tient pas debout. Cela se sent sur son jeu maintenant » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que pour Luiz Gustavo, Marseille réclame près de 10 ME. Une somme que Fenerbahçe ne semble pas (encore) prêt à poser sur la table.