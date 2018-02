OM : Luiz Gustavo à la fête d'anniversaire de Neymar, Garcia valide

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Présent à l'anniversaire de Neymar du côté de Paris dimanche soir, Luiz Gustavo avait bel et bien reçu le feu vert de l'Olympique de Marseille et de Rudi Garcia.

Si Neymar n'a 26 ans que ce lundi, l'attaquant brésilien a d'ores et déjà fêté son anniversaire comme il se doit dimanche soir, au même moment où Monaco battait Lyon en Ligue 1 (3-2). Pour cette grande fête célébrée dans le prestigieux Pavillon Cambon en plein cœur de la capitale, la star brésilienne avait invité sa famille, ses proches, ses coéquipiers du PSG, et d'autres people comme Lewis Hamilton... mais aussi un rival sur le terrain, puisque le Marseillais Luiz Gustavo était notamment de la partie. Compatriote brésilien de Neymar, le milieu de terrain de l'OM a donc été critiqué par les fans phocéens. Mais cette présence de Luiz Gustavo à Paris n'a pas posé problème à Rudi Garcia, tant son joueur se montre irréprochable depuis son arrivée au Vélodrome.

« La présence de Luiz Gustavo à l'anniversaire de Neymar ? Il est difficile de dire non quand c'est Luiz Gustavo, parce que c'est un grand professionnel qui préparera le match de mardi. On n'est pas non plus derrière chaque joueur. On leur fait confiance. Ce sont des grands garçons. Ils savent qu'on veut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui attend donc Luiz Gustavo au tournant lors des matchs de cette semaine, mais aussi le 25 février prochain lors du Classique contre le PSG, où Luiz Gustavo retournera à Paris pour affronter Neymar sur la pelouse du Parc des Princes.