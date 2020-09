OM : Luis Henrique un « tocard » ? Pierre Ménès flippe

Dans : OM.

La semaine dernière, l’OM a officialisé sa quatrième recrue de l’été en la personne de Luis Henrique, recruté pour 12 ME en provenance de Botafogo.

Le jeune ailier brésilien de 18 ans doit être amené à concurrencer Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto sur le front de l’attaque marseillaise. Et pour cause, sa polyvalence peut légitimement lui permettre de prétendre à une place de titulaire à l’un des trois postes offensifs du système d’André Villas-Boas. Toutefois, il faudra se montrer patient avec ce joueur à peine majeur, et qui découvre tout juste l’Europe. Dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam » sur les réseaux sociaux de Canal Plus, Pierre Ménès s’est montré assez sceptique. Le consultant vedette du CFC ne comprend pas comment l’OM, en proie à de grosses difficultés financières, peut tenter ce genre de pari extrêmement risqué…

« Déjà, ce n’est pas un buteur du tout, c’est un ailier. Je ne vais pas parler d’un joueur que je ne connais pas. 18 ans, Brésilien, jouant au Brésil, n’ayant disputé que 20 matchs, 12 ME (il soupire)… Alors on nous a expliqué dans le Canal Football Club qu’il y avait un business plan à l’OM. Mais le business plan, c’est lancer la pièce en l’air et espérer que le joueur ne soit pas un tocard. Je demande à voir. Tous les gens qui le connaissent du Brésil disent qu’il n’est pas prêt. Il faudra voir, ça va peut-être mettre des mois pour qu’il soit susceptible de jouer à moins que Villas-Boas veuille essayer son pion. Je pense que lorsqu'on a les problèmes financiers de l’OM, mettre 12 ME sur un pari et sur un inconnu, c’est extrêmement risqué » a commenté Pierre Ménès, qui demande à voir avant de s’enthousiasmer sur la venue de Luis Henrique dans la cité phocéenne…