OM ‍: Luis Henrique signe officiellement à l'Inter

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Inter a confirmé ce samedi midi le transfert de Luis Henrique, lequel s'est engagé définitivement avec le club italien en provenance de l'Olympique de Marseille. L'OM a confirmé ce départ.

On ne connaît pas précisément le montant de ce transfert, même s'il a été évoqué un prix autour de 23 millions d'euros plus des bonus, mais ce samedi, le récent finaliste malheureux de la Ligue des champions a confirmé la signature de Luis Henrique, l'attaquant brésilien de l'OM. Sous le maillot de Marseille, Luis Henrique aura joué 108 matchs pour un total de 11 buts et 16 passes décisives.