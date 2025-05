OM ‍: Luis Henrique présent pour la finale PSG-Inter ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dénouement est imminent dans le dossier Luis Henrique, proche de rejoindre l’Inter et qui pourrait assister à la finale de la Ligue des Champions entre le club nerazzurri et le PSG le 31 mai prochain.

L’Olympique de Marseille et l’Inter Milan ne sont plus très loin de trouver un accord pour le transfert de Luis Henrique. L’ailier brésilien est l’une des priorités du finaliste de la Ligue des Champions depuis plusieurs mois. Après avoir trouvé un accord avec le club, l’Inter a durement négocié avec l’OM pour tenter de s’entendre sur le prix du transfert, et c’est désormais presque chose faite. A en croire les informations de Calcio Mercato, l’accord entre les deux clubs est imminent et devrait se situer aux alentours de 25 à 27 millions d’euros bonus compris. Un transfert plus que correct pour Marseille, qui avait payé moins de 10 millions d’euros pour faire venir Luis Henrique en provenance de Botafogo en 2020.

Luis Henrique milanais avant Inter-PSG ?

❗️Luis Henrique pourrait être convié à la finale de LDC, peut-être déjà en tant que joueur de l'Inter.



[🥈 @cmdotcom] pic.twitter.com/Fw3UcR5APy — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 21, 2025

Le joueur s’est envolé ce mercredi pour l’Italie et désormais, l’officialisation ne devrait plus tarder. A tel point que Luis Henrique devrait être présent le 31 mai prochain pour la finale de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. L’ancien attaquant de Botafogo ne sera évidemment pas qualifié mais devrait être en tribunes au côté du board milanais. Si son transfert est officialisé rapidement, Luis Henrique pourra en revanche disputer la Coupe du monde des clubs cet été avec l’actuel dauphin de Naples en Série A. De quoi encourager toutes les parties à aller vite d’autant que dans le même temps, l’OM espère finaliser cette jolie vente avant son passage devant la DNCG.