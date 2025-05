L'OM accepte de baisser le prix de Luis Henrique

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans le besoin de vendre rapidement Luis Henrique à l'Inter Milan, l'Olympique de Marseille est finalement prêt à accepter de réduire ses exigences afin de faciliter le transfert de son Brésilien.

C'est indéniablement le feuilleton de ces dernières semaines qui tient toute la Canebière en haleine. Grâce à sa saison particulièrement prolifique avec l'Olympique de Marseille (35 matchs, 9 buts, 10 passes décisives), Luis Henrique a attisé de nombreuses convoitises venues de l'étranger. Le Brésilien passé par Botafogo a montré toute une palette de qualités très intéressantes qui lui valent de voir s'ouvrir les portes de gros clubs européens devant lui. Et après une bataille entre plusieurs écuries importantes du Vieux continent, c'est finalement l'Inter Milan qui s'apprête à remporter la mise. Proche de conclure de longues négociations, l'OM a finalement accepté de revoir son prix à la baisse.

Luis Henrique vers l'Inter Milan, l'écart se réduit

L’OM énerve l’Inter avant la finale de la Ligue des Champions https://t.co/6tug7SSh9T — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

Jusqu'à présent, Pablo Longoria et Medhi Benatia étaient particulièrement gourmands pour Luis Henrique. Les dirigeants phocéens demandaient en effet au moins 30 millions d'euros pour le vendre, alors qu'il avait été acheté 8 millions d'euros en 2020. Mais l'Inter Milan n'a jamais voulu accéder aux exigences marseillaises. Comme l'indique Sky Sports, les Nerazzurri ont légèrement augmenté leur offre à 22ME hors bonus et ont réduit l'écart à 2ME sur le prix finalement demandé par l'OM. Un accord n'est donc plus très loin d'être trouvé.

Là où Pablo Longoria peut encore avoir l'avantage, c'est sur la volonté ferme et affichée de l'Inter Milan de conclure le deal avant le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs. Donc, pendant la fenêtre de mercato exceptionnelle ouverte du 1er au 10 juin. Avec ce paramètre, le dirigeant de l'Olympique de Marseille espère pouvoir rééquilibrer les négociations, même si les 30ME demandés au départ ne pourront être atteints. Quant à Luis Henrique, il a clairement un pied et demi chez les finalistes de la Ligue des champions.