OM : Luis Henrique pas prêt pour la L1, le constat cash

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est contenté de prêts et de joueurs libres lors du mercato, hormis dans le dossier Luis Henrique.

En effet, le Brésilien est le seul joueur sur lequel Marseille a réellement investi puisque Pablo Longoria a posé 8 ME sur la table pour s’offrir les talents de ce jeune attaquant de 18 ans en provenance de Botafogo. Pour l’heure, Luis Henrique doit uniquement se contenter d’entrées en cours de jeu. Pas titularisé une seule fois par André Villas-Boas, le Brésilien prend son mal en patience. Mais son heure viendra selon Jacek Kulig, spécialiste des jeunes talents mondiaux pour le compte Twitter Football Talent Scout. Interrogé par Le Phocéen, il a estimé que Luis Henrique faisait assurément partie des meilleurs prospects de la planète. Attention à l'enflammade, le spécialiste a en revanche fait savoir que l'ailier gauche de formation n'était peut-être pas encore totalement prêt pour l'Europe...

« Je regarde la plupart des matches du championnat brésilien et j'ai suivi ses débuts avec Botafogo. C'était vraiment l'une des sensations la saison dernière. C'est une fusée, vraiment très rapide avec des jambes de feu. Pour moi, c'est un des meilleurs prospects actuels au poste d'ailier. Sa qualité de dribble est indéniable, et il peut faire ça des deux côtés. C'est pour cela que la Juventus le suivait de très près. Après, je ne suis pas certain qu'il soit déjà prêt pour l'Europe à son âge, mais c'est un transfert très intéressant » a indiqué le spécialiste, pour qui l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé en misant près de 10 ME sur Luis Henrique au mercato, mais pour qui il faudra être patient avant de voir exploser la recrue marseillaise. Reste maintenant à voir si André Villas-Boas parviendra à faire progresser le Brésilien à un rythme assez rapide, ou s’il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir la pépite de Botafogo à l’œuvre en Ligue 1.