OM : Luis Henrique n'est pas prêt, Marseille est prévenu

Officiellement recruté par l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival, Luis Henrique va rapidement devoir se montrer à son avantage en Ligue 1.

Vendredi, Luis Henrique a paraphé un contrat de cinq avec le club phocéen. Pour recruter cet espoir brésilien de 18 ans, l’OM a tout de même déboursé la modique somme de 12 millions d’euros. Maintenant, l’ancien attaquant de Três Passos ou de Botafogo va chercher à s'acclimater au plus vite au football européen. Mais d’après le légendaire Paulo César, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de la Seleçao, la dernière recrue marseillaise n’est pas du tout prête.

« Luis Henrique a eu des hauts et des bas à Botafogo. Il manque de régularité. Il a des qualités mais chez nous, ça fait un ou deux ans qu'on attend. On va voir. Ça fait un moment qu'on dit qu'il va exploser : jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça sera le cas à Marseille. C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités, une promesse, comme on dit, mais il doit encore progresser, notamment dans la finition. Il est dribbleur, il aime bouger, mais il doit travailler sur les fondamentaux : bien passer son ballon, être efficace devant le but. Il a un profil qui peut plaire au public marseillais, qui aime le football comme de l'art, le dribble. Mais il ne faut pas que les attentes soient trop grandes, pour l'instant : c'est un joueur en devenir, qui n'est pas encore prêt. Il a les qualités mais c'est à lui de prendre conscience du travail qu'il a à accomplir », a lancé, sur L'Équipe, le champion du monde 1970, qui estime que son jeune compatriote ne sera pas le grand buteur que les supporters marseillais attendaient. En même temps, Luis Henrique, qui a marqué deux buts en 14 matchs chez les pros, est avant tout un joueur de côté, alors que l’OM l’a recruté pour épauler Benedetto dans l’axe.