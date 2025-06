OM ‍: Luis Henrique dérape déjà

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Passé de l’OM à l’Inter Milan durant ce mercato estival, Luis Henrique estime avoir franchi un cap dans sa carrière en rejoignant un grand club. De quoi faire tiquer les supporters marseillais…

Dauphin du PSG la saison dernière, le club phocéen va retrouver la Ligue des Champions en 2025-2026 avec l’ambition de sortir de la phase régulière pour replacer Marseille sur la carte du football européen. Car même si l’OM a disputé une demi-finale d’Europa League en 2024, cela fait bien longtemps que Marseille n’est plus considéré comme un top club européen, comme peuvent l’être le Barça, le Real Madrid, Liverpool ou encore le PSG. Si les supporters marseillais sont conscients de cela, l’entendre de la bouche d’un ancien joueur fait toujours mal. Et c’est au tour de Luis Henrique de remettre l’OM à sa place. Transféré de Marseille à l’Inter Milan contre un chèque de 23 millions d’euros au tout début de ce mercato estival, l’attaquant brésilien a confié qu’il a réalisé son rêve en signant dans un très grand club européen… sans dire que l’OM n’en est pas un.

« Mon rêve de jouer pour un club aussi grand »

🗣️ Luis Henrique: "I’m very happy. Playing for a big club like Inter is a dream come true." pic.twitter.com/or3RgXcZyM — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) June 29, 2025

« Après le dernier match contre Marseille, j'étais en vacances, donc j'étais un peu en retrait par rapport à mes coéquipiers. Mais depuis quelques entraînements, je me sens de mieux en mieux, je suis prêt à briller sur le terrain. Tout se passe très bien, je suis heureux : j'ai réalisé mon rêve de jouer pour un club aussi grand et important. J'espère briller sous ces couleurs. Je suis un joueur rapide, j'aime le un contre un, j'ai de la technique, j'aime chercher les actions qui mènent au but », a lancé, sur le site de son nouveau club, Luis Henrique, qui sait pourtant ce qu’il doit à Marseille, et notamment à Pablo Longoria, qui l’a recruté au Brésil en 2020. Mais le néo-Nerazzurri est maintenant pleinement concentré sur la Coupe du Mondes des clubs avec un huitième de finale à disputer contre Fluminense ce lundi soir, une compétition réservée aux plus grands clubs européens forcément.