OM : Luis Henrique, c’est le Neymar 2.0 à Marseille

Dans les heures à venir, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer la signature de Luis Henrique en provenance de Botafogo.

Du haut de ses 18 ans, l’attaquant brésilien, capable de jouer aux trois postes offensifs selon André Villas-Boas, est considéré comme un véritable crack en Amérique du Sud. Bon dribbleur, assez puissant et doté d’une vitesse au-dessus de la moyenne, il a d’ores et déjà été comparé à Kylian Mbappé au Brésil. Mais pour Salomon Kalou, ancien joueur du LOSC ou encore de Chelsea et qui évolue au côté de Luis Henrique à Botafogo, c’est plutôt avec Neymar que le futur attaquant de l’Olympique de Marseille a quelques similitudes comme il l’a indiqué au micro de RMC.

« Il va super vite, il est puissant. Il est jeune, il n’a que 18 ans, mais quand tu le regardes jouer, tu vois déjà le potentiel. Il est de la même lignée que les ailiers brésiliens comme Neymar. Dribbleur, il va vite, il y a beaucoup de feintes dans son jeu. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. En pointe, je dirais moins parce que c’est quelqu’un qui aime toucher beaucoup le ballon, qui aime venir au ballon. Je pense qu’il peut jouer en faux n°10, derrière l’attaquant de pointe » a fait savoir l’ex-international ivoirien, pour qui il ne fait aucun doute que l’Olympique de Marseille est en passe de réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Pour rappel, le club phocéen s’apprête à miser plus de 10 ME pour recruter cet attaquant, lequel va s’engager pour les cinq ans à venir en faveur du vice-champion de France en titre.