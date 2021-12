OM : Luis Henrique a une tête à signer à Nîmes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est l’une des questions de ce mois de janvier à propos de Luis Henrique et de son avenir à l'OM. Ou pas.

Même s’il a retrouvé un peu de temps de jeu et un soupçon d’efficacité ces dernières semaines, le Brésilien reste une déception depuis son arrivée à l’OM. Sa marge de progression reste importante, mais il ne parvient pas à faire des différences et à peser sur les défenses adverses, ce qui provoque sa mise au placard par Jorge Sampaoli pendant la majeure partie de cette saison pour le moment. Son cas a été régulièrement évoqué dernièrement, car Pablo Longoria hésite à le vendre, le prêter pour le récupérer avec de l’expérience et de la confiance en plus, ou le conserver en espérant enfin le déclic. Pour Nicolas Filhol, l’idée de le prêter est la bonne, mais ce n’est pas la peine de l’envoyer à l’étranger, quand il y a la solution parfaite sous les yeux. Pour le consultant de footballclubdemarseille, l’envoyer à Nîmes pour s’aguerrir en Ligue 2 serait l’idéal.

Surtout pas un retour au Brésil

« Luis Henrique, je me dis qu’avec Ünder, Konrad, Dieng voire même Harit qui joue parfois sur les côtés… Je ne suis pas sûr qu’il aura beaucoup de temps de jeu. Il a un profil différent, c’est le seul avec Dieng qui peut prendre la profondeur. Mais ça dépend de Sampaoli. 6 mois ce serait peut-être pas mal. On parle d’un retour à Botafogo, pour moi c’est niet. Ce serait une très mauvaise idée. Par contre en Europe, à Genk ou à la Fiorentina qui sont cités, ça peut être bien. Dans l’idéal, je le vois bien en Ligue 2, à Nîmes, pour qu’il reste dans la région. Il ne déménage pas. A Nîmes, il peut claquer des buts, devenir titulaire. Ce genre de prêts sur 6 mois ça peut être bénéfique. C’est un joueur qui a de la vitesse, de la puissance… Si Sampaoli l’installe en pur doublure d’Ünder, il va jouer à l’OM à droite et gratter du temps de jeu », a souligné Nicolas Filhol, persuadé qu’il ne manque pas grand chose pour que le fameux déclic arrive, et fasse à long terme de Luis Henrique un joueur important de l’OM.