OM : Luis Henrique a tout raté, il se fait démonter

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’attaquant brésilien a connu sa première titularisation ce mercredi à Angers, avec une belle chance de montrer qu’il méritait la confiance de son entraîneur.

Souvent intéressant en tant que joker quand il entre en jeu, Luis Henrique a totalement manqué l’occasion de marquer des points avec l'OM. Au contraire, il a raté à peu près tout ce qu’il a entrepris, y compris une énorme occasion d’ouvrir le score en première période. Un face à face complètement perdu avec Bernardoni, où le Brésilien n’a tout simplement rien tenté pour marquer. Manque de confiance, manque de qualité technique, l’ancien de Botafogo ne parvient pas à répondre aux attentes. Même s’il est encore jeune, l’attaquant olympien n’a pas été épargné au moment de la notation et des commentaires sur son match dans La Provence. Les trois journalistes qui suivent le club provençal lui ont infligé la note de 2 sur 10. Une unanimité qui fait mal mais qui « récompense » son match transparent.

Le face à face de Luis Henrique est immaquable. Mais, en fait il n'est même pas manqué ou raté tellement il n'a rien vraiment tenté. Mais je n'ai pas envie de l'enterrer. Il a de vraies qualités. — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) September 22, 2021

« Seulement âgé de 19 ans, le Brésilien est encore en apprentissage et il souffre d’un manque de confiance évident. Persistant même, si on se fie à ses prestations fades et sans saveur cette saison alors qu’il avait laissé entrevoir de belles promesses la saison dernière, dans un rôle de joker », a ainsi souligné La Provence, pour qui Jorge Sampaoli pourrait garder Luis Henrique au frais un bon bout de temps après une prestation insipide. Seul le turn-over imposé par les grosses cadences et l’absence toujours pesant de Milik peuvent permettre au Brésilien de rêver encore un peu.