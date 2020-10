OM : Luis Henrique, 12ME peuvent encore rester sur le banc

Dans : OM.

Pour les supporters de l'Olympique de Marseille, il faudra encore patienter avant de voir Luis Henrique titulaire. André Villas-Boas n'est pas pressé.

On l’a vu mercredi face à l’Olympiakos, l’attaquant de l’Olympique de Marseille voit encore flou, et en l’absence de Dimitri Payet, suspendu contre Lorient, André Villas-Boas va devoir trouver une solution pour le match de ce samedi à Lorient. Kostas Mitroglou étant au placard, Valère Germain ne semblant être qu’un remplaçant de luxe aux yeux de l’entraîneur portugais, on pouvait croire que Luis Henrique, débarqué lors du mercato pour 12ME, pourrait s’offrir sa première titularisation au Moustoir. Mais du côté d’André Villas-Boas, les choses sont relativement claires, si l’attaquant brésilien peut entrer en cours de jeu, il n’est pas encore apte à débuter avec l’OM.

Le technicien portugais de l’Olympique de Marseille a facilement justifié sa décision de ne pas faire débuter Luis Henrique. « On va y aller doucement avec lui, Luis Henrique n’est pas encore prêt à débuter même si son adaptation est très bonne car c’est un mec extraordinaire. Il ne parle pas encore la langue évidemment mais il a déjà trouvé sa maison et sa famille va le rejoindre. Ça va l’aider, le contact avec les autres est difficile pour lui, sauf avec les Espagnols et les Argentins, mais ça venir petit à petit », a précisé André Villas-Boas, qui a été soutenu dans sa décision par Alvaro Gonzalez, interrogé en conférence de presse sur Luis Henrique et qui a reconnu, lui aussi, que son coéquipier brésilien avait besoin d'un peu plus de temps pour devenir un titulaire potentiel. Du côté de l'OM, on demande donc un peu de patience aux supporters, ce qui n'est pas le plus facile actuellement.