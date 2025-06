OM ‍: Luis Henrique à l'Inter, Longoria se mord les doigts

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La première grosse vente de l'OM est en cours, avec le transfert de Luis Henrique à l'Inter Milan. Mais Pablo Longoria aurait presque pu faire encore mieux.

Visite médicale passée, accord total trouvé, Luis Henrique va rejoindre l’Inter Milan dans les prochaines heures. Une très belle vente pour l'OM avec 23 millions d’euros hors bonus, pour un transfert qui pourrait monter jusqu’à 25 millions d’euros au maximum. Pas mal pour un joueur acheté 12 millions d’euros en 2020, et qui a failli partir pour une bouchée de pain à Botafogo, mais n’a pas rempli les conditions de temps de jeu décrites dans son option d’achat en 2023. Sa puissance, sa jeunesse et sa motivation à rejoindre l’Inter Milan permettent donc à l’OM de réaliser une belle opération financière qui va compter sur l’exercice en cours, et permettre à Frank McCourt de mettre un peu moins la main à la poche en cette fin de saison pour équilibrer les comptes.

Manchester United a de l'argent en stock

Sky Sports understands Manchester United's opening offer for Bryan Mbeumo - worth a total of £55 million - has been rejected by Brentford. ❌ pic.twitter.com/07e7UMSIP2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 5, 2025

Impossible de refaire l’histoire, mais la presse britannique dévoile une information qui laisse entendre que l’OM aurait pu faire une opération encore plus énorme. En effet, Manchester United cherche un ailier et a approché ces derniers jours Pablo Longoria pour savoir si Luis Henrique était toujours disponible. Une arrivée trop tardive à laquelle le président de Marseille n’a pas donné suite selon TBR Football. Dommage car les Red Devils seraient arrivés en Provence avec les poches pleines. En effet, le plan B de Manchester United n’est autre que Bryan Mbeumo, l’ailier de Brentford, pour qui une première offre de 60 millions d’euros vient d’être faite. Le club de la banlieue de Londres ayant refusé cette première proposition, MU a de grandes chances de monter encore plus haut. De quoi donner quelques regrets à l’OM, qui se dit qu’écouter une offre de haut vol des Anglais aurait pu permettre une encore plus grosse vente de Luis Henrique ?