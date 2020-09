OM : Luis Henrique a déjà joué en pointe... une fois

Dans : OM.

Le prometteur Luis Henrique a été présenté à la presse ce mardi. Un entretien face aux journalistes au cours duquel il a révélé son poste de prédilection.

Officialisé la semaine dernière en tant que nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique (18 ans) a été présenté à la presse ce mardi. Face aux journalistes, le directeur du football Pablo Longoria a tenu à réagir sur le prix du transfert. Alors qu’un montant de 12 ME était évoqué, le dirigeant du club phocéen a annoncé un prix plus bas, qui serait plus proche des 8 ME. Lors de ce point presse, le Brésilien a également eu la parole. Le prometteur attaquant a donné son avis sur son nouveau club, dévoilé ses idoles et effectué une petite précision sur son poste de prédilection.

Si la plupart des supporters espèrent toujours un véritable numéro 9 capable de concurrencer Dario Benedetto, ils vont devoir attendre. Luis Henrique révèle avoir été habitué à jouer « sur les côtés » et ajoute n’avoir pris place dans l’axe de l’attaque que seulement « une ou deux fois » quand il évoluait à Botafogo. Néanmoins, il ne rechignera pas si André Villas-Boas lui demande de jouer à la place du finisseur. « Si j’ai un bon entraînement je pourrais jouer à ce poste », a-t-il déclaré. Le numéro 11 de l'OM tentera de faire bonne impression pour ses premières minutes de jeu qu’il pourrait obtenir dimanche soir sur la pelouse de l’OL (6e journée de L1). Débuter par un « Olympico », ce n’est pas donné à tout le monde !