OM : Amavi de zéro à héros, c'est la magie de Marseille

Habitué aux sifflets du Vélodrome, Jordan Amavi a rendu une copie parfaite contre Lille et le joueur de l'OM avoue qu'il apprécie de vivre de tels moments à Marseille.

Après les gifles prises à Paris et à Monaco, la pression était grande sur les épaules des joueurs de l’Olympique de Marseille, et encore plus sur celles de Jordan Amavi, régulièrement conspué par les supporters du club phocéen, agacés des prestations erratiques de ce dernier. Mais cette fois Amavi a répondu présent, et il a constaté que les fans de l’OM avaient apprécié sa prestation.

Au moment de commenter sa performance, le défenseur de l’Olympique de Marseille était donc très enthousiaste. « L’équipe a répondu présent. Je sais de quoi on est capable, on a montré qu’on avait la grinta, la rage et la qualité pour gagner des matches. Je ne sais pas pourquoi on n’arrive pas à le reproduire, mais on travaille dessus. Le coach a appuyé sur ce point. C’était important pour la confiance de gagner après avoir perdu à Paris et à Monaco. On a montré qu’on avait des couilles, on a gagné pas mal de duels, on a mis le pied, on a pressé, ça a marché. Ça fait plaisir mais il ne faut pas s’arrêter là. Pour moi, ça ne fait pas plaisir de se faire siffler, mais j’ai montré que j’avais du caractère malgré la situation. Ça fait plaisir », a confié Jordan Amavi, qui va cependant devoir confirmer ce changement radical dans une semaine contre l’Olympique Lyonnais. Une rechute face à l’OL ferait mauvais genre.