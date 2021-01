OM : Luis Campos est à Marseille, le scoop du dimanche !

Dans : OM.

Il y a trois jours, le journaliste Manu Lonjon témoignait de l’intérêt de Luis Campos à l’égard de l’Olympique de Marseille.

Via son compte Twitter, le journaliste d’Eurosport était extrêmement clair. « Apres son départ du LOSC, Luis Campos est très sollicité notamment à l’étranger. En L1, seul le projet d’un OM ambitieux peut l’intéresser » publiait-il, faisant très clairement savoir que l’Olympique de Marseille était un club susceptible d’intéresser le plus célèbre des recruteurs d’Europe. Aux yeux des observateurs ainsi que des supporters, seule une vente pouvait toutefois permettre de voir Luis Campos s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. Une information change toutefois la donne ce dimanche après-midi puisque toujours selon Manu Lonjon, visiblement bien rencardé sur Luis Campos, le Portugais a été vu à Marseille aujourd’hui.

« (Vous en faites ce que vous voulez). Luis Campos vu à l’aéroport Marignane puis à Marseille aujourd’hui. Je n’élude rien. Est ce que je pense que ça peut avoir un rapport avec l’OM ? Oui. Est ce que je dis qu’il va s’engager avec l’OM ? Aucune idée » a publié Manu Lonjon, qui ne sait pas encore pour quelle raison Luis Campos est à Marseille au lendemain du chaos qui a frappé le club phocéen avec le coup de force des supporters à la Commanderie. De plus, on voit mal comment Luis Campos pourrait collaborer avec Pablo Longoria, directeur du football à Marseille et qui gère intégralement le mercato depuis le mois d’août. Néanmoins, il est bon de rappeler que l’Espagnol a récemment démantelé la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille. Pour faire de la place aux équipes de Luis Campos ? Tous les scénarios sont sur la table…