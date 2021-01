OM : Luis Campos prêt à bondir si McCourt vend Marseille

Dans : Mercato.

Au chômage technique depuis son départ du Lille OSC, Luis Campos pourrait rapidement rebondir. Dans un grand club étranger… ou à l’Olympique de Marseille ?

Depuis le départ de Gérard Lopez, l’ancien président du LOSC ayant été remplacé par Olivier Létang le 18 décembre dernier, Luis Campos n’a plus aucun pouvoir sportif chez les Dogues. Libre comme l’air, le recruteur portugais cherche maintenant le meilleur projet pour la suite de sa carrière. En début d’année, le dirigeant de 56 ans avait d’ailleurs affiché une vraie ambition pour l’avenir. « C’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi. Je crois, j’espère que dans les prochains mois, il y aura des bonnes choses dans ma vie professionnelle », avait lancé Campos sur The Transfer Window.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, comme le Tottenham de José Mourinho, l’ancien directeur sportif de Monaco (2013-2016) pourrait encore rebondir en France. C’est en tout cas ce qu’explique Manu Lonjon. « Après son départ du LOSC, Luis Campos est très sollicité notamment à l’étranger. En L1, seul le projet d’un OM ambitieux peut l’intéresser… », a lancé le spécialiste du mercato sur Twitter. Si la place de DS est pour l’instant bel et bien prise par Pablo Longoria, le potentiel rachat du club phocéen pourrait rabattre les cartes. Et sachant que la vente de l'OM semble toujours dans les tuyaux autour de Frank McCourt, Campos pourrait devenir une figure de proue d’un investisseur étranger, sachant que ce dernier est tout de même le roi du trading comme il l'a prouvé à Monaco et à Lille. Reste qu'avec Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille a aussi un caïd du trading.