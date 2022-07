OM : Luan Peres, le soldat de Sampaoli claque la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme de base de Jorge Sampaoli à l’OM la saison dernière, Luan Peres va quitter le club à la surprise générale, un an après sa venue.

Un départ surprise est sur le point de se finaliser à l’Olympique de Marseille. Soldat de Jorge Sampaoli dans la cité phocéenne, Luan Peres est sur le départ. Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par le journal L’Equipe, le défenseur brésilien est la priorité de Fenerbahçe. Dans la mesure où l’OM a recruté Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot dans le secteur défensif, le président marseillais Pablo Longoria n’a pas résisté à la tentation d’accepter l’offre du club turc pour Luan Peres. Un moyen de faire un pas vers Frank McCourt, qui met de plus en plus fortement la pression sur son président afin d’obtenir des ventes. A ce stade, le prix du transfert de Luan Peres vers le Fenerbahçe n'a pas filtré.

Luan Peres en route pour la Turquie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luan Peres (@luanperes94)

Mais selon toute vraisemblance, c’est une belle opération financière que va réaliser l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. En effet, une belle plus-value est espérée, l’OM ayant recruté Luan Peres pour seulement 4 millions d’euros il y a un an. Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli, le Brésilien avait quitté Santos pour évoluer sous les ordres du technicien argentin. Ce dernier ayant quitté l’Olympique de Marseille au début de la préparation, Luan Peres a fait le choix de partir. Auteur de 50 matchs en seulement une saison sous les couleurs de l’OM, il laissera en tout cas un bon souvenir chez les supporters phocéens. Car malgré des limites techniques et de vitesse, le gaucher d’1m90 a toujours adopté un comportement irréprochable et a livré de très beaux matchs, que ce soit en défense centrale ou plus souvent dans le couloir gauche. S’il était incapable d’évoluer en tant que piston dans le dispositif d’Igor Tudor, il aurait sans doute été très à l’aise au poste de central gauche. Une position qui sera visiblement réservée à Isaak Touré à l’OM la saison prochaine.