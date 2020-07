OM : Lopez à Séville, un drôle d’agent agit en secret

Dans : OM.

En délicatesse physiquement, Maxime Lopez n’a pas pris part aux deux premiers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille.

Chez les supporters phocéens, on en vient même à se demander si Maxime Lopez va reporter le maillot de l’OM car son transfert vers le FC Séville semble prendre un peu plus d’épaisseur chaque jour. En début de semaine, la presse andalouse était très confiante à ce sujet, indiquant qu’un accord était tout proche d’être trouvé entre la formation de Monchi et celle de Jacques-Henri Eyraud, pour un montant compris entre 8 et 10 ME. Le dossier est d’autant plus sérieux que dans le camp du FC Séville, un certain Lucas Ocampos effectue un intense pressing comme il a l’habitude de le faire sur le terrain, afin de convaincre toutes les parties de se mettre d’accord.

Remplaçant la saison dernière en Provence, Maxime Lopez a vu la concurrence se durcir encore un peu plus durant le mercato estival avec les venues de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi dont le poste de formation, ne l’oublions pas, est milieu défensif. Un départ semble donc la meilleure option pour Maxime Lopez et son ancien coéquipier Lucas Ocampos l’a bien compris selon Estadio Deportivo. Le média affirme que l’international argentin a vanté les mérites du FC Séville à son ex-partenaire. La même source affirme que Maxime Lopez a par ailleurs demandé des renseignements à Alvaro Gonzalez sur la Liga et sur les caractéristiques du championnat espagnol, preuve qu’un départ est dans les tuyaux comme jamais. Dans les colonnes de La Provence mercredi, André Villas-Boas a toutefois nié toute offre officielle du FC Séville, indiquant que l’OM avait « une bonne relation » avec le club andalou mais que pour l’heure, « il n’y a rien ».