OM ‍: Longoria viré, McCourt est alerté

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

La fin de saison approche à grands pas et l’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir obtenu son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Sur RMC, on dénonce l’instabilité et l’irrégularité de l'OM version Pablo Longoria.

Cette saison, on peut clairement dire qu’il y a eu un avant et un après le coup de sang de Pablo Longoria contre l’arbitrage français. Suspendu pendant 15 matchs après la défaite de l’OM à Auxerre, le président olympien peut toujours accéder aux tribunes présidentielles mais ne peut pas se rendre dans les vestiaires ou près de l’espace réservé aux arbitres. Depuis ce match polémique, Marseille a perdu quatre fois en six rencontres. Si beaucoup d’observateurs estiment que les joueurs et l’entraineur sont responsables de ce fiasco et d’un possible échec d’une qualification en Ligue des champions, Vincent Moscato jette plutôt la faute sur Pablo Longoria.

« Il n’a rien gagné en cinq ans »

🔵⚪️ Longoria est-il à la hauteur de l'OM ?



⚡️ Vincent: "Il faudrait qu'un jour McCourt s'interroge sur son cas parce qu'en cinq ans, il n'a rien gagné !" pic.twitter.com/bUitJYiFq1 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2025

« Ça tournait bien depuis le début de saison. Il n’y a plus rien qui va. On ne sait pas pourquoi, ça va mal. Alors que normalement, derrière le PSG, t‘étais à l’abri derrière en seconde position. Tu faisais le métier et t’étais bien jusqu’à la fin. Y a deux mois, c’était la faute des arbitres. Il y a toujours quelque chose. La fameuse série sur la paranoïa. Il fallait surtout se taire. Ils se mettent la migraine. Pablo Longoria est un président salarié. C’est un directeur technique, le comptable du club. On se pose la question de savoir s’il est bien ici. Pour l’instant, il n’a rien gagné en cinq ans. Il y a eu 150 000 transferts et il n’a rien gagné. C’est un employé, donc je me pose la question. A un moment donné, il dégage. Il faut trouver un président qui sait mettre une équipe en place qui gagne. Les mecs, ils mettent les sous et ils s’en foutent », a lâché Vincent Moscato dans son émission éponyme diffusée sur RMC.

Pour lui, Franck McCout doit prendre ses responsabilités et virer Pablo Longoria pour mettre en place un président plus compétent. Une sortie qui lui a valu la colère d’un certain nombre de supporters dans les commentaires sous le post X de l’émission.