OM ‍: Longoria viré en cas de fiasco en Ligue 1 ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a son ticket pour la Ligue des champions entre les mains avant son déplacement à Lille. Mais le président de l'OM le sait, si la saison se termine mal, alors il sera clairement en danger.

L'OM fêtait vendredi soir ses 125 ans avec un match des Légendes qui s'est joué devant 38.000 spectateurs au Vélodrome. Mais pour les dirigeants de Marseille, les esprits sont déjà au match de dimanche soir à Lille, car en cas de victoire dans le Nord, l'équipe de Roberto De Zerbi aurait la certitude ou presque d'être qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Le président de l'Olympique de Marseille connaît l'importance sportive, mais surtout financière d'une participation à la prochaine C1. Et, invité de RMC, Pablo Longoria a reconnu que sa situation sur le long terme à la tête de l'OM tenait à une qualification pour la compétition qui a fait la grandeur du club phocéen. Frank McCourt a confiance en Pablo Longoria, mais l'homme d'affaires américain ne peut pas attendre éternellement des résultats. Très franc, l'Espagnol sait que son avenir est lié aux performances marseillaises.

Longoria est conscient de sa situation à l'OM

TV : LOSC - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ? https://t.co/Soj0HOIP7E — Foot01.com (@Foot01_com) May 2, 2025

Dans un discours très franc, Pablo Longoria n'a pas voulu faire croire qu'il était indéboulonnable à l'Olympique de Marseille. « Chaque pas que tu fais dans ta vie, ça te fait évoluer. Avoir une vision 360 degrés avec un club, ça te fait grandir en tant que professionnel, surtout parce que tu dois être à la hauteur dans toutes les actions que tu mènes (...) Je suis une personne très ambitieuse dans tout ce que je fais dans la vie et chaque jour, j'essaie d'apprendre des nouvelles choses. Je dois toujours représenter ce club au maximum. J'espère que mon passage durera le plus longtemps possible, mais cela dépend des résultats. Dans le cycle du football, on est tous soumis aux résultats. C'est le principe numéro 1 quand tu es dans cette industrie. Les émotions vécues à l'OM sont difficilement réplicables en Europe, et j'essaie de vivre le moment actuel avec ce club merveilleux », a expliqué le président de l'OM.

Un discours plein de franchise de la part de Pablo Longoria, lequel connaît bien le football et sait qu'un échec lors de cette saison 2024-2025 serait très mal vécu par les supporters marseillais, et encore plus par Frank McCourt, qui est venu deux fois en avril au Vélodrome afin de rappeler à tout le monde qu'il fallait que ses investissements, à savoir près de 600 millions d'euros, devaient se concrétiser par une place en Ligue des champions. Même si l'OM n'a pas le budget du PSG, loin de là même, le club phocéen a des moyens colossaux à l'image de la Ligue 1 et doit vite s'abonner à la C1. L'avenir de Pablo Longoria en dépend probablement.