OM : Longoria veut mettre son chouchou dans les buts

Même s’il n’est pas encore fini, Steve Mandanda est quand même plus proche de la fin que du début de sa carrière. C’est donc pour anticiper l’avenir à ce poste de gardien de but que Pablo Longoria s'intéresse à un jeune argentin.

À 35 ans, Steve Mandanda réalise peut-être la saison de trop. Jusqu'alors intouchable dans la cage du club phocéen, le champion du monde a montré quelques signes de faiblesse cette saison. Fautif sur plusieurs buts en 2021, et notamment avec une grosse boulette contre Nantes en février dernier (1-1), l'international français a fait perdre de précieux points à l’OM dans la course à l’Europe. Samedi, malgré la victoire de Marseille contre Brest (3-1), Mandanda a encore une fois subi les foudres de René Malleville à propos de ses relances. Preuve que même les Marseillais commencent à en avoir un peu marre d’Il Fenomeno.

Joaquin Blazquez recruté par Longoria à Valence

C’est donc pour cette raison que Pablo Longoria s’est mis en quête d’un nouveau gardien de but pour l’été prochain. Et selon les informations de @treize013, le président de l’OM suit Joaquin Blazquez. Passé par Valence lors de la saison 2018-2019, grâce à… Longoria, le portier de 20 ans est depuis retourné dans son pays en Argentine. Gardien du CA Talleres, il n’a disputé que huit matchs officiels dans sa jeune carrière, et notamment en Youth League. Malgré cette faible expérience, Longoria doit croire en lui pour incarner le futur de l’OM au goal.

Le néant derrière Mandanda à l'OM

Il faut dire que derrière un Mandanda en fin de course, Marseille n’est pas vraiment équipé à ce poste. Sachant qu'hormis Yohann Pelé, en fin de contrat en juin, Marseille n’a que Simon Ngapandouetnbu pour tenir la route chez les jeunes, alors qu’un espoir comme Amadou Dia a perdu du crédit ces derniers mois… En tout cas, avec Blazquez, gardien estimé à 400 000 euros, Longoria rentrerait parfaitement dans les nouveaux plans de Frank McCourt. Reste à savoir si le gaillard d’1m93 sera le gardien choisi par l’OM lors du prochain mercato.